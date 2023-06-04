Повышена угроза атаки с воздуха: на подступах к Киеву работает ПВО

По всей Украине по состоянию на 03:00 4 июня объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают, что сейчас повышена угроза атаки с воздуха.

Людей призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Остаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание По всей Украине – воздушная тревога: сообщают о крылатых ракетах в небе

На подступах к Киеву уже работает ПВО

В Киевской ОВА заявили о повышенной угрозе атаки с неба. В КГВА уже известили о работе ПВО.

Воздушная тревога продолжается. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу защитников украинского неба. Кроме того, запрещено публиковать или распространять такой контент в соцсетях. Это помогает врагу.

Россияне ударили по пригороду Днепра

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины. В ряде областей извещают об угрозе атаки ракетами или дронами-камикадзе.

Российские оккупанты нанесли террористический удар по пригороду Днепра. Люди оказались под завалами. Пока известно о 20 пострадавших. Среди них – 5 детей (3 – в тяжелом состоянии). Продолжается спасательно-поисковая операция. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться 2 ребенка.

В мае враг много раз бил по Киеву

В течение мая россияне увеличили интенсивность ударов по столице. В период с 1 по 31 мая 2023 года Киев атаковали 17 раз. По нашим подсчетам, такая активность обошлась Москве около 200 миллионов долларов. Очевидно, что так оккупанты пытаются истощить ресурсы украинского ПВО.

Впрочем, как бы ни "старались" россияне, наши защитники продолжают успешно уничтожать большинство воздушных целей. В мае, в частности, произошло историческое событие – сбивание аэробалистической ракеты "Кинжал". Это первый такой случай в истории. По состоянию на начало июня известно о минимум 7 таких ракетах, которые "приземлили" в Украине.