Повышенная опасность: в центральных областях предупреждают о пролете ракет

На фоне саммита G20, Россия цинично обстреливает украинские города. По состоянию на 15.30 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

В течение 15 ноября оккупанты выпустили немало ракет по Украине, передает 24 канал. В Киеве и Черниговской области прозвучали взрывы.

Важно По всей Украине – воздушная тревога: немедленно отправляйтесь к укрытию

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности и ракетах над территорией области.

Угроза поражения объектов на территории области,

– написал он.

Пролет вражеских ракет над областью зафиксировали и в Полтавской области. Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин призвал находиться в укрытиях.

Что известно о взрывах в Киеве

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Печерском районе есть попадание в 2 жилых дома. Наши силы ПВО сбили несколько ракет над Киевом.

Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии,

– сказал Кличко.