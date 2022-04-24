Искренне желаю каждому из вас мужества, стойкости и силы духа, – Епифаний поздравил с Пасхой

Сегодня православные верующие празднуют Пасху. Митрополит Епифаний обратился к христианам с поздравлением по случаю праздника.

Блаженнейший митрополит Епифаний поздравил украинских православных христиан со светлым праздником Пасхи.

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Поздравление Епифания

В своем обращении митрополит поблагодарил наших защитников, Бога и всех, кто приближает нашу победу над российскими оккупантами.

Искренне желаю каждому из вас мужества, стойкости и силы духа, жертвенной любви к ближним. Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды,

– пожелал Епифаний.

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