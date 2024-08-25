Зеленский записывал поздравления ко Дню Независимости на границе с Россией

Поздравление по случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский записал на границе с Россией, но не на Курщине.

Ранее в сети писали, что президент записывал видео вблизи Суджи Курской области России, но геоданные не подтверждают это. Ресурс "КіберБорошно" сообщил координаты, где было записано поздравление.

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Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением ко Дню Независимости, записав видео вблизи границы с Россией в селе Могрица Сумской области.

"Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости Украины в Могрице, Сумская область. 51.023776, 35.133676, – говорится в сообщении.

К слову, вчера во время торжеств в Киеве Владимир Зеленский сообщил, что на вооружении Сил обороны появилась новое гибридное оружие – ракета-дрон "Паляница". Ее уже также успешно применили, чтобы поразить вражеский объект.