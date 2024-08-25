Раніше у мережі писали, що президент записував відео поблизу Суджі Курської області Росії, але геодані не підтверджують це. Ресурс КіберБорошно повідомив координати, де було записане привітання.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням до Дня Незалежності, записавши відео поблизу кордону з Росією в селі Могриця на Сумщині.

"Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України в Могриці, Сумська область. 51.023776, 35.133676, – йдеться у повідомленні.

До слова, учора під час урочистостей в Києві Володимир Зеленський повідомив, що на озброєнні Сил оборони з'явилася нова гібридна зброя – ракета-дрон "Паляниця". Її вже також успішно застосували, щоб уразити ворожий об'єкт.