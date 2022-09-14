Пожалуй, еще одна цель войны: пьяные оккупанты просто так переехали гражданское авто под Белгородом

Враги в своей же Белгородской области переехали автомобиль гражданского. Мужчина сообщил, что россияне были пьяны.

Соответствующее видео опубликовал владелец авто, не сдерживавший эмоций. Он показал, как российские захватчики давили его автомобиль.

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Россияне переехали гражданский автомобиль в россии

По словам подписчика телеграмм-канала, пославшего это видео, пьяные военные под городом Валуйки Белгородской области просто так решили испортить гражданский автомобиль Lada Granta.

Думаю, что не так однозначно и так нужно для выполнения целей военной спецоперации в Украине (говорится о войне – 24 канал),

– сообщил владелец.

Оккупанты давили авто россиянина неподалеку от Белгорода: смотрите видео

Стоит вспомнить, что российские оккупанты показывают свою "силу" только относительно безоружного населения. С юга коллаборанты сбежали, не дождавшись даже ухода русских войск.

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