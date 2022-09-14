Відповідне відео опублікував власник авто, який не стримував емоцій. Він показав, як російські загарбники чавили його автомобіль.

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Росіяни переїхали цивільне авто в росії

За словами підписника телеграм-каналу, який надіслав це відео, п'яні військові під містом Валуйки Бєлгородської області просто так вирішили зіпсувати цивільний автомобіль Lada Granta.

Думаю, що не так однозначно і так потрібно для виконання цілей військової спецоперації в Україні (мовиться про війну – 24 канал),

– повідомив власник.

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Варто пригадати, що російські окупанти показують свою "силу" тільки щодо беззбройного населення. Натомість з Півдня колаборанти втекли, не дочекавшись навіть відходу російських військ.

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