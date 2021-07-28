Пока туристы на пляже: очевидцы показали апокалиптические масштабы пожара в Турции – видео

В Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. Небо покрыто черным дымом и пламенем. Ужасные кадры, похожие на апокалипсис, опубликовали очевидцы. Обычно это туристы, которые отдыхают на турецких пляжах.

Один из таких кадров зафиксировали в городе Сиде. Там туристы отдыхали прямо под пламенным небом.

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В то же время в Альянсе туристических агентств заявили, что ситуация с пожарами в Турции под контролем.

"Огонь не подошел к гостиницам, там только задымление", – заверили там.

Масштабные пожары в Турции: главное

Огонь 28 июля охватил район курортной Анталии. Это лесные пожары, которые распространились, однако причина-неизвестна.

Служащим пришлось срочно эвакуировать людей , ведь огонь распространяется очень быстро из-за ветра.

, ведь огонь распространяется очень быстро из-за ветра. В результате лесного пожара погибает очень много животных . Кроме того, сгорело уже несколько домов.

. Кроме того, сгорело уже несколько домов. К ликвидации пожара привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.

Примерное место, где бушуют пожары: