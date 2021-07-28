Пока туристы на пляже: очевидцы показали апокалиптические масштабы пожара в Турции – видео
28 июля 2021 , 18:25Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Life Shot
В Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. Небо покрыто черным дымом и пламенем. Ужасные кадры, похожие на апокалипсис, опубликовали очевидцы. Обычно это туристы, которые отдыхают на турецких пляжах.
Один из таких кадров зафиксировали в городе Сиде. Там туристы отдыхали прямо под пламенным небом.
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В то же время в Альянсе туристических агентств заявили, что ситуация с пожарами в Турции под контролем.
"Огонь не подошел к гостиницам, там только задымление", – заверили там.
Масштабные пожары в Турции: главное
- Огонь 28 июля охватил район курортной Анталии. Это лесные пожары, которые распространились, однако причина-неизвестна.
- Служащим пришлось срочно эвакуировать людей, ведь огонь распространяется очень быстро из-за ветра.
- В результате лесного пожара погибает очень много животных. Кроме того, сгорело уже несколько домов.
- К ликвидации пожара привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.
Примерное место, где бушуют пожары: