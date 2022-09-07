Все в белой пене: пожар в Борисполе уже ликвидировали
Источник:ГСЧС
В Борисполе 7 сентября вспыхнул мощный пожар. Спасатели тушили его почти 6 часов.
Пожар вспыхнул во время воздушной тревоги . Однако вражеских "прилетов" или диверсий не было.
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Пожар в Борисполе уже был потушен.
В 8:55 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре на одном из предприятий. На место происшествия немедленно выехали спасатели.
К тушению возгорания привлекли 13 единиц техники и 54 сотрудника ГСЧС. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара не было.
В 14:49 возгорание было ликвидировано. В ГСЧС добавили, что превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружили.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС
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Торфяники до сих пор тлеют
В ГСЧС рассказали, что спасатели Киевщины держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем. По состоянию на 12:00 продолжалась ликвидация возгораний поблизости:
- села Катюжанка Вышгородского района,
- села Михайловка-Рубежовка Бучанского района,
- села Новые Безрадичи Обуховского района.
Сотрудники ГСЧС призвали местных жителей обязательно звонить в Службу спасения 101 в случае обнаружения очагов возгорания.
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