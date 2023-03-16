В Борисполе вспыхнула АЗС: загорелся бензовоз с 10 тысячами литров топлива

В Борисполе на одной из АЗС разгорелся пожар, о котором сразу же начали рассказывать очевидцы. Вскоре стало известно, что причиной стало возгорание бензовоза.

24 Канал пообщался с пресс-секретарем ГСЧС в Киевской области Викторией Рубан. Она рассказала, что пожар на АЗС удалось ликвидировать.

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От огня спасли здание

По данным ГСЧС, над укрощением огня работали 15 единиц техники и 60 человек. По предварительной версии, загорелся бензовоз. Окончательно причину возгорания еще устанавливают.

Известно, что огонь от автомобиля перебросился на навес АЗС. К счастью, пламя удалось погасить. Также от пламени спасли как само здание заправки, так и 60 тонн топлива. Уничтожила стихия только навес.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что обошлось без жертв и пострадавших. Локализовали огонь в 07:20, а ликвидировали – в 07:33.

Как спасатели ликвидировали пожар на АЗС / Фото ГСЧС

Ситуацию прокомментировал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что правоохранители уже занимаются выяснением обстоятельств пожара.

По словам водителя грузовика, сегодня около 5 утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне хранились 10 000 литров топлива,

– отметил Небитов.

Очевидцы сняли пожар на АЗС в Борисполе: смотрите видео

Что известно о пожаре

Как рассказывают в сети, огонь вспыхнул в Борисполе с рассветом. Около 04:50 загорелся бензовоз DAF XF на территории АЗС "Мотто" Другие телеграм-каналы сообщают, что пожар вспыхнул позже. Как бы там ни было, но впоследствии пламя перекинулось с транспортного средства на саму АЗС.



Огонь полностью уничтожил навес / Фото из телеграм-каналов

Столб дыма был густым и мощным. Его видели на трассе в километрах. Собственно, видео с пожаром очевидцы активно выкладывали в сеть.

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