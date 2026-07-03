Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что говорят в ГСЧС?

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 25 июня. Из-за сильного ветра и высокой температуры образовался огненный смерч.

Спасателям постоянно угрожают ветер, пыль и пламя, которые сливаются в одну разрушительную силу. Однако им уже много дней удается сдерживать огонь и не давать ему распространиться дальше.

Огненный смерч в Чернобыльской зоне: смотрите видео

Что известно о пожаре?

Лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли в результате падения обломков российских беспилотников. Радиационный фон остается в норме, однако из-за задымления в Киеве и части Киевской области регулярно фиксируются ухудшения качества воздуха и видимости.

Для доступа к очагам возгорания используют тяжелую инженерную технику и прокладывают минерализованные полосы, сдерживающие распространение огня. В ГСЧС отмечали, что работы затрудняет высокая температура в зоне пожаров.