По сообщениям наблюдателей, сильное задымление наблюдается в Оболонском районе Киева, в частности в Минском массиве и на Виноградаре.

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Почему Киев накрыло густым дымом?

На данный момент официальной информации о причинах загрязнения воздуха в столице нет. Одна из версий, которую озвучивают в сети, — перенос воздушных масс со стороны Вышгородского района или возгорания в лесных или торфяных массивах.

По данным спутниковых карт, в районе Припяти фиксируются значительные очаги возгорания, а направление ветра способствует переносу дыма в сторону столицы.

Откуда дым мог дойти до столицы / Фото из сетей

Густой дым накрыл Киев: смотрите видео

Задымление в Киеве: смотрите видео

Отметим, что синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области 27 июня.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания,

– отмечали в Укргидрометцентре.

Напомним, что 26 июня в Киеве сложилась аналогичная ситуация. Днем город окутал густой смог. Местные жители жаловались на неприятный запах.