За повідомленнями моніторів, щільне задимлення спостерігається в Оболонському районі Києва, зокрема на Мінському масиві та Виноградарі.

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Чому Київ накрило сильним димом?

Наразі офіційної інформації про причини забруденння повітря у столиці немає. Одна із версій, яку озвучують у мережі, перенесення повітряних мас із боку Вишгородського району або займання в лісових чи торф'яних масивах.

За даними супутникових карт, у районі Прип'яті фіксуються значні осередки займання, а напрямок вітру сприяє перенесенню диму у бік столиці.

Звідки дим міг дійти до столиці / Фото з мереж

Густий дим накрив Київ: дивіться відео

Задимлення у Києві: дивіться відео

Зауважимо, що синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині 27 червня.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання,

– зазначали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що 26 червня у Києві була схожа ситуація. Вдень місто затягнуло густим смогом. Місцеві скаржилися на неприємний запах.