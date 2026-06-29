Об этом сообщают Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, ГСЧС Украины и Украинский гидрометеорологический институт при ГСЧС и НАН.

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Удалось ли потушить пожар в Чернобыльской зоне?

Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, по состоянию на 29 июня полностью ликвидирован один из пожаров в природоохранном научно-исследовательском отделении. На других участках продолжаются работы по локализации огня и предотвращению его распространения.

Радиационный контроль осуществляется в непрерывном режиме автоматизированной системой мониторинга. Превышений контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Пожар в Чернобыльской зоне в результате падения обломков вражеских БПЛА / Фото ГАЧЗ

Специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН анализируют спутниковые данные для оценки уровня загрязнения воздуха. Пожары, начавшиеся 25 июня 2026 года, в период с 27 по 28 июня привели к распространению продуктов горения на юг, из-за чего ухудшилось качество воздуха в Киеве и ряде районов области.

"По данным спутника Sentinel-5P обнаружены шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа (CO) и твердых частиц (по данным аэрозольного индекса), которые прослеживались на расстоянии до 170 км от очагов пожаров", – говорится в сообщении.

Как выглядит пожар в Чернобыльской зоне со спутников / Фото Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН

По состоянию на 29 июня очаги тления в Чернобыльской зоне продолжают фиксироваться, а при изменении направления ветра возможно повторное распространение дыма в сторону Киева и прилегающих территорий. К ликвидации пожаров привлечено более 200 спасателей и около 60 единиц техники.

Для доступа к очагам возгорания используют тяжелую инженерную технику и прокладывают минерализованные полосы, сдерживающие распространение огня. В ГСЧС отмечают, что работы затрудняет высокая температура в зоне пожаров, которая местами достигает около 50 градусов по Цельсию.

Спасатели тушат пожар в Зоне отчуждения в Киевской области / Фото ГСЧС Киевской области

По состоянию на 19:40 29 июня спасатели продолжают тушить пожар, прилагая сверхчеловеческие усилия.

Тушение лесного пожара в Чернобыльской зоне продолжается / Видео ГСЧС Киевской области

Напомним, 27 июня вечером Киев окутал густой дым. Задымление наблюдалось в Оболонском районе Киева, в частности на Минском массиве и Виноградаре, а причиной, вероятно, стали именно лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.