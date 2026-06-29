Про це пише Державне агентство України з управління зоною відчуження, ДСНС України та Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН.

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Чи вдалося загасити пожежу у Чорнобильській зоні?

Як повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, станом на 29 червня повністю ліквідували одну з пожеж у природоохоронному науково-дослідному відділенні. На інших ділянках тривають роботи з локалізації вогню та недопущення його поширення.

Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано,

– йдеться у повідомленні.

Пожежа у Чорнобильській зоні внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА / Фото ДАЗВ

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН аналізують супутникові дані для оцінки рівня забруднення повітря. Пожежі, що почалися 25 червня 2026 року, у період 27 – 28 червня спричинили поширення продуктів горіння на південь, через що погіршилася якість повітря у Києві та низці районів області.

"За даними супутника Sentinel-5P виявлені шлейфи забрудненого повітря із підвищеним вмістом чадного газу (CO) та твердих часток (за даними аерозольного індексу), що прослідковувалися на відстані до 170 км від осередків пожеж", – йдеться у повідомленні.

Який вигляд має пожежа у Чорнобильській зоні з супутників / Фото Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН

Станом на 29 червня осередки тління в Чорнобильській зоні продовжують фіксуватися, а за зміни напрямку вітру можливе повторне поширення диму в бік Києва та прилеглих територій. До ліквідації пожеж залучено понад 200 рятувальників і близько 60 одиниць техніки.

Для доступу до осередків займання використовують важку інженерну техніку та прокладають мінералізовані смуги, які стримують поширення вогню. У ДСНС зазначають, що роботи ускладнює висока температура в зоні пожеж, яка місцями сягає близько 50 градусів за Цельсієм.

Рятувальники гасять пожежу у Зоні відчуження в Київській області / Фото ДСНС Київщини

Станом на 19:40 29 червня рятувальники продовжують гасити пожежу, докладаючи надлюдських зусиль.

Гасіння лісової пожежі у Чорнобильській зоні триває / Відео ДСНС Київщини

Нагадаємо, 27 червня ввечері Київ затягнуло сильним димом. Задимлення спостерігали в Оболонському районі Києва, зокрема на Мінському масиві та Виноградарі, а причиною, ймовірно, стали якраз-таки лісові пожежі у Чорнобильській зоні відчуження.