В Дагестане вспыхнул пожар в гостинице "Киев"

Гостиница "Киев" горела ночью 30 сентября по всей площади в дагестанском Хасавюрте. В номерах могли находиться люди.

Соответствующие видео обнародовали в сети, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. На обнародованных кадрах видно масштабное пламя.

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В Дагестане произошел пожар

По словам местных жителей, пожар начался с кафе и быстро распространился на здание отеля. Сотрудники заведения осуществляли эвакуационные мероприятия, но в номерах, согласно предварительным на тот момент данным, могли находиться еще люди.

В одном из отелей Дагестана произошло возгорание: смотрите видео

Сообщалось, что внутри могут быть баллоны с газом. Информации о пострадавших указано не было. Отмечается, что люди, чтобы спастись выпрыгивали из окон здания. Трехэтажное строение было полностью охвачено пламенем.

Пожар в гостинице "Киев" в Дагестане: смотрите видео

Отель расположен на улице Омар-Гаджи Шахтаманова в Хасавюрте. По предварительным данным, была возможность распространения пожара на соседние здания. Позже спасатели сообщили, что пожар в гостинице Хасавюрта удалось ликвидировать, восемь человек самостоятельно вышли из помещения.

На место прибыли спасатели: смотрите видео

По предварительным данным, площадь возгорания достигала 625 квадратных метров.