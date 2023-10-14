Под оккупированным Иловайском произошел масштабный пожар на газопроводе

Крайне беспокойно началась ночь на 14 октября для российских захватчиков. Так, под оккупированным Иловайском вспыхнул масштабный пожар. Говорят, произошло это на газопроводе.

По имеющейся информации, пожар на газопроводе вспыхнул в оккупированном Кутейниково в Донецкой области. Об этом активно пишут местные телеграм-каналы.

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Пламя чрезвычайно мощное

Сообщение о том, что вспыхнул пожар, начали появляться около 22:40. А уже в 23:50 стало известно, что огонь никак не собирается утихать. Собственно, местные жители выкладывают множество красочных видео, на которых можно увидеть масштабы пожара. Говорят, что от жара у них "чуть не лопнули окна в машине".

Мощный пожар под Иловайском снимают очевидцы: смотрите видео​

В течение нескольких часов пользователи сети активно выкладывают в сеть видео с пожаром на газопроводе. Также рассказывают, что в результате пожара все автомобили возвращают в Новоазовск.

Обратите внимание, что Кутейниково – поселок городского типа Иловайской городской общины Донецкой области. В этом селении располагается железнодорожная станция Кутейниково. От Иловайска его отделяют каких-нибудь 16 километров.

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