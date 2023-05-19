В Киеве над ТЦ "Республика" – черный дым: что происходит

19 мая 2023, 17:40
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СМИ сообщали, что в Киеве в Голосеевском районе в небе виднеется черный столб дыма. Вскоре в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали это.

В пятницу, 19 мая, в сети появились сообщения о том, что в небе над торговым центром "Республика" на Окружной дороге "что-то горит". Журналисты 24 Канала связались с пресс-службой ГСЧС, чтобы узнать больше о ситуации.

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Что известно

Как отметила спикер ГСЧС Киевской области Светлана Водолага, по состоянию на 16:55 19 мая сообщения о пожаре к спасателям не поступали.

В то же время анонимные информационные ресурсы уверяют, что горят бытовые помещения, в результате чего над городом виден огромный столб дыма.

Дым в Голосеевском районе столицы / фото из телеграм-каналов

Дым над ТЦ "Республика": смотрите видео из телеграм-каналов

Пожары: последние новости

  • Вечером 18 мая в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар, о чем первыми сообщили СМИ. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и затем ликвидировали все последствия возгорания.
  • В тот же день в Казани, в России, неизвестные подорвали железную дорогу, из-за чего произошло масштабное возгорание оборудования. Также в результате этого задержалось движение 5 грузовых поездов, и в правоохранительных органах вражеского государства началась истерика. Оккупанты, в частности, вопили, что всех виновников "обязательно найдут".
  • Вместе с тем вспомним, что во временно оккупированном Мариуполе 16 мая вспыхнул пожар в торговом центре из-за цветения "хлопка". Дым был виден со всех уголков населенного пункта.

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Как избежать пожаров: 6 советов

  1. Установите детектор дыма в каждой комнате вашего дома или квартиры. Убедитесь, что они работают правильно. Проверяйте их батарейки регулярно, заменяя их, если нужно.
  2. Установите пожарные заграждения на всех уровнях дома, особенно на лестнице. Они помогут замедлить распространение огня и предоставят дополнительное время для эвакуации во время пожара.
  3. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, если вы курите или используете свечи. Никогда не оставляйте свечи без присмотра и не курите в постели или в местах, где есть риск возгорания.
  4. Проверяйте розетки, электрические кабели и приборы на наличие признаков повреждения или перегрева. Не перегружайте электрические сети и не используйте удлинители длительное время.
  5. Не оставляйте кухню без присмотра, когда вы готовите, особенно при использовании газовой плиты. Выключайте все приборы после их использования и убедитесь, что плита выключена.
  6. Храните растворители, лаки, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы в хорошо проветриваемом месте – как можно дальше от огня или других источников тепла.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак