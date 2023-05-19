В Киеве над ТЦ "Республика" – черный дым: что происходит
СМИ сообщали, что в Киеве в Голосеевском районе в небе виднеется черный столб дыма. Вскоре в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали это.
В пятницу, 19 мая, в сети появились сообщения о том, что в небе над торговым центром "Республика" на Окружной дороге "что-то горит". Журналисты 24 Канала связались с пресс-службой ГСЧС, чтобы узнать больше о ситуации.
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Что известно
Как отметила спикер ГСЧС Киевской области Светлана Водолага, по состоянию на 16:55 19 мая сообщения о пожаре к спасателям не поступали.
В то же время анонимные информационные ресурсы уверяют, что горят бытовые помещения, в результате чего над городом виден огромный столб дыма.
Дым в Голосеевском районе столицы / фото из телеграм-каналов
Дым над ТЦ "Республика": смотрите видео из телеграм-каналов
Пожары: последние новости
- Вечером 18 мая в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар, о чем первыми сообщили СМИ. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и затем ликвидировали все последствия возгорания.
- В тот же день в Казани, в России, неизвестные подорвали железную дорогу, из-за чего произошло масштабное возгорание оборудования. Также в результате этого задержалось движение 5 грузовых поездов, и в правоохранительных органах вражеского государства началась истерика. Оккупанты, в частности, вопили, что всех виновников "обязательно найдут".
- Вместе с тем вспомним, что во временно оккупированном Мариуполе 16 мая вспыхнул пожар в торговом центре из-за цветения "хлопка". Дым был виден со всех уголков населенного пункта.
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Как избежать пожаров: 6 советов
- Установите детектор дыма в каждой комнате вашего дома или квартиры. Убедитесь, что они работают правильно. Проверяйте их батарейки регулярно, заменяя их, если нужно.
- Установите пожарные заграждения на всех уровнях дома, особенно на лестнице. Они помогут замедлить распространение огня и предоставят дополнительное время для эвакуации во время пожара.
- Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, если вы курите или используете свечи. Никогда не оставляйте свечи без присмотра и не курите в постели или в местах, где есть риск возгорания.
- Проверяйте розетки, электрические кабели и приборы на наличие признаков повреждения или перегрева. Не перегружайте электрические сети и не используйте удлинители длительное время.
- Не оставляйте кухню без присмотра, когда вы готовите, особенно при использовании газовой плиты. Выключайте все приборы после их использования и убедитесь, что плита выключена.
- Храните растворители, лаки, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы в хорошо проветриваемом месте – как можно дальше от огня или других источников тепла.