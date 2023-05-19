В Киеве над ТЦ "Республика" – черный дым: что происходит

СМИ сообщали, что в Киеве в Голосеевском районе в небе виднеется черный столб дыма. Вскоре в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали это.

В пятницу, 19 мая, в сети появились сообщения о том, что в небе над торговым центром "Республика" на Окружной дороге "что-то горит". Журналисты 24 Канала связались с пресс-службой ГСЧС, чтобы узнать больше о ситуации.

Смотрите также В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" заметили много спасателей: что происходит

Что известно

Как отметила спикер ГСЧС Киевской области Светлана Водолага, по состоянию на 16:55 19 мая сообщения о пожаре к спасателям не поступали.

В то же время анонимные информационные ресурсы уверяют, что горят бытовые помещения, в результате чего над городом виден огромный столб дыма.

Дым в Голосеевском районе столицы / фото из телеграм-каналов

Дым над ТЦ "Республика": смотрите видео из телеграм-каналов

Пожары: последние новости

Вечером 18 мая в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар, о чем первыми сообщили СМИ. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и затем ликвидировали все последствия возгорания.

В тот же день в Казани, в России, неизвестные подорвали железную дорогу, из-за чего произошло масштабное возгорание оборудования. Также в результате этого задержалось движение 5 грузовых поездов, и в правоохранительных органах вражеского государства началась истерика. Оккупанты, в частности, вопили, что всех виновников "обязательно найдут".

Вместе с тем вспомним, что во временно оккупированном Мариуполе 16 мая вспыхнул пожар в торговом центре из-за цветения "хлопка". Дым был виден со всех уголков населенного пункта.

Смотрите также Под Киевом произошел масштабный пожар, столб дыма виден из столицы: что произошло

Как избежать пожаров: 6 советов