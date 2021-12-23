Пожар в гостинице в Винницкой области: полиция задержала арендаторшу базы отдыха

В Винницкой области ночью 22 декабря пожар в комплексе "Баттерфляй" унес жизнь молодой девушки. Еще два человека с разными травмами находятся в больнице.

Полиция расследует уголовное производство по статье Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Наказывают за такое лишение свободы на срок до 8 лет.

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Полицейские задержали арендаторшу базы, где при пожаре погибла девушка

В результате пожара 22 декабря на территории загородного комплекса отдыха погибла 21-летняя девушка. Учитывая серьезность ситуации, правоохранители прибегли к решительным действиям:

46-летнюю арендаторшу горелого гостинично-ресторанного комплекса задержали .

. Она находится в ИВС (изоляторе временного содержания), пока следствие готовит подозрение.

Речь будет идти о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 270 УКУ о нарушении требований пожарной безопасности. Наказать виновного за такое суд может лишением свободы сроком до 8 лет.

Главное о резонансном пожаре в комплексе "Баттерфляй" в Винницкой области

В ночь на 22 декабря вспыхнул пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" (село Садовое Винницкой области).

Спасатели эвакуировали из комплекса около 60 человек, в том числе 53 детей.

От травм после прыжка из окна погибла девушка, еще два человека пострадали.

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