Пожар в гостинице в Винницкой области: полиция задержала арендаторшу базы отдыха
Источник:полиция Винницкой области
В Винницкой области ночью 22 декабря пожар в комплексе "Баттерфляй" унес жизнь молодой девушки. Еще два человека с разными травмами находятся в больнице.
Полиция расследует уголовное производство по статье Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Наказывают за такое лишение свободы на срок до 8 лет.
Обратите внимание На Столичном шоссе в Киеве дотла выгорел грузовик: жуткое видео
Полицейские задержали арендаторшу базы, где при пожаре погибла девушка
В результате пожара 22 декабря на территории загородного комплекса отдыха погибла 21-летняя девушка. Учитывая серьезность ситуации, правоохранители прибегли к решительным действиям:
- 46-летнюю арендаторшу горелого гостинично-ресторанного комплекса задержали.
- Она находится в ИВС (изоляторе временного содержания), пока следствие готовит подозрение.
Речь будет идти о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 270 УКУ о нарушении требований пожарной безопасности. Наказать виновного за такое суд может лишением свободы сроком до 8 лет.
Главное о резонансном пожаре в комплексе "Баттерфляй" в Винницкой области
- В ночь на 22 декабря вспыхнул пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" (село Садовое Винницкой области).
- Спасатели эвакуировали из комплекса около 60 человек, в том числе 53 детей.
- От травм после прыжка из окна погибла девушка, еще два человека пострадали.
Важное видео: что делать, если вы оказались в очаге пожара