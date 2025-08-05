Во Львове днем 4 августа вспыхнул пожар в многоэтажном отеле "Власта". Пламя распространилось на несколько этажей, пострадали шесть человек.

О деталях, последствиях и подтверждении причины возгорания сообщили в Львовской ОВА, передает 24 Канал.

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Какие последствия пожара в гостинице "Власта"?

Во Львове 4 августа, около 12:30, произошел пожар в гостинице "Власта" на улице Клепаривской, 30. Огонь охватил 8-й и 9-й этажи 12-этажного здания. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По данным Львовской ОВА стало известно, что пламя уничтожило, в частности, входы в более 20 комнат.

Сгорел общий коридор и входы в 23 комнаты. Кроме того, на 8, 10 и 11 этажах произошло возгорание в кабельных туннелях,

– добавили в ОВА.

ГСЧС спасли 11 человек. Однако, к сожалению, есть и пострадавшие. В результате инцидента шесть человек были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Ликвидация возгорания и спасение жителей Львова: смотрите видео

Ранее полиция сообщала о причине пожара, сейчас власти ее подтвердили. Возгорание произошло из-за взрыва батареи электроскутера.

По данным ГСЧС, с верхних этажей валил густой чёрный дым. Из-за сильного задымления было трудно найти очаг возгорания и вывести людей.

Пожар полностью ликвидирован в 13:26. К тушению привлекли 14 единиц техники и 70 спасателей.

К слову, взрыв произошел в номере на 9 этаже. Там курьер, один из жителей отеля, заряжал батарею электроскутера. Сам он также пострадал и находится в больнице. Правоохранители открыли уголовное производство.