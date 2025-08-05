Про деталі, наслідки та підтвердження причини займання повідомили у Львівській ОВА, передає 24 Канал.

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Які наслідки пожежі у готелі "Власта"?

У Львові 4 серпня, близько 12:30, сталася пожежа у готелі "Власта" на вулиці Клепарівській, 30. Вогонь охопив 8-й і 9-й поверхи 12-поверхової будівлі. Загальна площа займання склала 300 метрів квадратних.

За даними Львівської ОВА стало відомо, що полум'я знищило, зокрема, входи у понад 20 кімнат.

Згорів загальний коридор і входи у 23 кімнати. Крім того, на 8, 10 та 11 поверхах сталося загоряння в кабельних тунелях,

– додали в ОВА.

ДСНС врятувала 11 людей. Проте, на жаль, є й постраждалі. У результаті інциденту шістьох людей госпіталізували з опіками та отруєнням продуктами горіння.

Ліквідація займання та порятунок мешканців з готелю у Львові: дивіться відео

Раніше поліція повідомляла про причину пожежі, наразі влада її підтвердила. Займання сталось через вибух батареї електроскутера.

За даними ДСНС, з верхніх поверхів валив густий чорний дим. Через сильне задимлення було важко знайти осередок займання і вивести людей.

Пожежу повністю ліквідовано о 13:26. До гасіння залучили 14 одиниць техніки та 70 рятувальників.

До слова, вибух стався у номері на 9 поверсі. Там кур'єр, один із мешканців готелю, заряджав батарею електроскутера. Сам він також постраждав і перебуває в лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.