Про деталі, наслідки та підтвердження причини займання повідомили у Львівській ОВА, передає 24 Канал.
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Які наслідки пожежі у готелі "Власта"?
У Львові 4 серпня, близько 12:30, сталася пожежа у готелі "Власта" на вулиці Клепарівській, 30. Вогонь охопив 8-й і 9-й поверхи 12-поверхової будівлі. Загальна площа займання склала 300 метрів квадратних.
За даними Львівської ОВА стало відомо, що полум'я знищило, зокрема, входи у понад 20 кімнат.
Згорів загальний коридор і входи у 23 кімнати. Крім того, на 8, 10 та 11 поверхах сталося загоряння в кабельних тунелях,
– додали в ОВА.
ДСНС врятувала 11 людей. Проте, на жаль, є й постраждалі. У результаті інциденту шістьох людей госпіталізували з опіками та отруєнням продуктами горіння.
Ліквідація займання та порятунок мешканців з готелю у Львові: дивіться відео
Раніше поліція повідомляла про причину пожежі, наразі влада її підтвердила. Займання сталось через вибух батареї електроскутера.
За даними ДСНС, з верхніх поверхів валив густий чорний дим. Через сильне задимлення було важко знайти осередок займання і вивести людей.
Пожежу повністю ліквідовано о 13:26. До гасіння залучили 14 одиниць техніки та 70 рятувальників.
До слова, вибух стався у номері на 9 поверсі. Там кур'єр, один із мешканців готелю, заряджав батарею електроскутера. Сам він також постраждав і перебуває в лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.