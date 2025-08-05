Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, начальника Сумської ОВА Олега Григорова та виконувача обов'язків мера Сум Артема Кобзаря.

До теми В Одесі пролунав вибух

Які наслідки ворожого удару по Сумському району?

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство.

Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога,

– заявив Григоров.

На місці наразі працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар наголосив, що вибух, який було чутно в місті вранці 5 серпня, – це результат ворожого удару балістикою, зокрема по об'єкту промислової інфраструктури.

Що відомо про вибух у Сумах?

Тривогу у Сумській області оголосили о 09:35. О 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу ворожої балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,

– написали військові.

Вибух у місті почули через 4 хвилини. Про це повідомили місцеві журналісти.

"У Сумах було чутно звук вибуху", – написало Суспільне.

До цього у Сумській області була тривога через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Повітряні сили також писали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

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