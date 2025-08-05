Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про загрозу?

Російські окупанти вкотре атакують Україну. Зокрема, в ніч проти 5 липня вибух чули жителі Одеської області.

У Повітряних силах зазначили, що була загроза застосування балістики з півдня. Після цього з'явилася інформація про швидкісну ціль, яка була на Одещині.

Моніторингові ресурси зазначили, що ворог цілив балістичною ракетою по Білгород-Дністровському району. Там, за словами аналітиків, і пролунав вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Крім цього, під атакою ворога перебувають кілька областей України. Повітряна тривога триває у низці областей.

Зокрема, Повітряні сили повідомляли про групу "Шахедів" на Дніпропетровщині, БпЛА на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.