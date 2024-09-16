В Харькове – масштабный пожар, пылает лес: Терехов обратился к горожанам

В Харькове возникла чрезвычайная ситуация. В Салтовском районе загорелся лес неподалеку от гидропарка.

Пламя охватило пригород Харькова еще вчера, 15 сентября. Вторые сутки спасатели тушат пожар, площадью более 25 гектаров, в лесу вблизи поселка Васищево. Впоследствии огонь распространился и на сам город.

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Харьков в огне

Так, днем, 16 сентября, директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, сообщил об угрозе распространения огня в Киевском районе Харькова, в частности переброски его на жилые дома. На участке дороги от "Каравана" до улицы Жилярди перекрыли движение транспорта.

Известно, что пожар добрался до Салтовского района. Возгорание произошло неподалеку Журавлевского гидропарка.

По состоянию на 16:42 мэр Игорь Терехов уточнил, что город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС.

Сейчас пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет,

– подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А. Участок от Каравана до улицы Жилярди остается перекрытым. Автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова – Валентиновская – Академика Павлова – Тюринская – Виринская – метро "Киевская" – Шевченко и далее по маршруту.

По словам начальника полиции региона Владимира Тимошко, количество возгораний в экосистемах именно из-за ударов России существенно возросло в последние дни.

К слову, вчера, 15 сентября, оккупанты попали ФАБом по 12-этажному дому.