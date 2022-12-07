В элитных Новопечерских липках в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве в Новопечерских липках 7 декабря 2022 года вспыхнул пожар. Местные телеграмма-каналы сообщают, что огонь охватил подземный паркинг.

Сообщается, что вспыхнули два автомобиля, которые находились на паркинге. Все, что известно об инциденте, 24 канал собрал в материале.

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Очевидцы сообщили, что задымление усложняет работу спасателям. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала.

Пожар в Новопечерских липках в Киеве: смотрите видео

Очевидцы сообщают о пожаре на подземном паркинге: смотрите видео

В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме

В Одессе в одном из жилых комплексов 3 декабря загорелся пожар. Причиной стало то, что генератор установили в решетке для кондиционеров . Это нарушение правил безопасности, ведь устанавливать генераторы можно только на открытом воздухе.

Информации о пострадавших, к счастью, тоже не было. Людям напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Правильное использование генератора позволит не только подарить себе свет, но и снизит риски пожара и отравления угарным газом.

Украинцам напоминают, что генератор необходимо устанавливать как минимум в 6 метрах от ближайшей поверхности. Речь идет о стенах, окнах, террасах.