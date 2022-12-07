Повідомляють, що спалахнули два автомобілі, які перебували на паркінгу. Все, що відомо про інцидент, 24 канал зібрав у матеріалі.

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Очевидці повідомили, що задимлення ускладнює роботу рятувальникам. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила.

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В Одесі спалахнула пожежа у житловому будинку

В Одесі в одному з житлових комплексів 3 грудня спалахнула пожежа. Причиною стало те, що генератор встановили у ґратах для кондиціонерів. Це – порушення правил безпеки, адже встановлювати генератори можна лише на відкритому повітрі.

Інформації про постраждалих, на щастя, також не було. Людям нагадують, що необхідно дотримуватися правил безпеки. Правильне використання генератора дозволить не лише мати світло, але й знизить ризики пожежі та отруєння чадним газом.

Українцям нагадують, що генератор необхідно встановлювати щонайменше в 6 метрах від найближчої поверхні. Мовиться про стіни, вікна, тераси тощо.