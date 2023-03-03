В Краснодаре пожар на территории летного училища: оккупанты божатся, что горит трава

В России снова что-то очень хорошо горит. На этот раз огонь вспыхнул на территории училища в Краснодаре. Оккупанты уверяют, что это у них так загорелась трава, что видно на весь город днем.

Причем местные жители жалуются на то, что огонь вспыхнул быстро. Причем над городом поднялся большой густой клуб дыма, который виден из любого уголка Краснодара.

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Божатся, что это возгорание сухостоя

Соответствующую версию назвали в управлении МЧС Краснодарского края. Ролики, активно выкладываемые в сети, демонстрируют, что ничего так загорелась трава на территории училища.

Очень быстро и большую площадь охватывает. Вдали уже прогорело – все черное, теперь перекидывается справа к дачам и уже до ограды доходит,

– говорит автор ролика.

Огонь приближается к многоэтажкам: смотрите видео

Заметим, что вблизи училища находятся многоквартирные дома. Собственно, они за тем же забором, о котором рассказала автор видео.

Иронически отреагировал на это активист и блогер Сергей Стерненко. Он отметил, что в Краснодаре "учения и сверхзвук в районе летного училища".

Трава горит и ее не могут потушить: смотрите видео

Пожарные пытаются обуздать стихию. Машины работают как в поле, так и дежурят на въезде в училище. Интересно, что сотрудники МЧС говорят, что их бригады не причастны к ликвидации огня. Местные журналисты предположили, что в училище решили самостоятельно справиться с этим. Но, как видим, что-то не слишком у них получается.



Дым возле училища виден на целый город / Фото из пабликов



Густой дым поднимается высоко в небо / Фото из пабликов

Между тем трава, или что там на самом деле, продолжает активно гореть. А помогает ей в этом ветер, разгоняющий пламя и перекидывающий его на новые площади.

Интересно, что местные СМИ сообщают также о каком-то звуке, который могли слышать жители Краснодара. Конечно, ничего не произошло. В экстренных службах объяснили, что над городом мог пролетать самолет, что и стало причиной якобы "сверхзвука",

Если не трава горит, то "сверхзвук" самолета