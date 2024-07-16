Путина интересует совсем другое, – оппозиционер сказал, как в России реагируют на пожары

В России пылают природные пожары вблизи Новороссийска в Краснодарском крае. Огонь охватил курортные поселки, где горят базы отдыха.

За последние годы в России произошел рост таких явлений как засуха, лесные пожары, аномальные заморозки весной. По мнению бывшего министра энергетики России, оппозиционера Владимира Милова, которое он высказал 24 Каналу, это последствия изменения климата. Однако инфраструктура России для борьбы с такими явлениями совсем не готова.

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Финансируется по остаточному принципу

Владимир Путин еще в 2016 году ликвидировал лесную охрану в России и сократил другие надзорные органы. В общем на все эти процессы махнули рукой. Также несколько лет назад было принято решение, что на отдаленных территориях, где поблизости нет населенных пунктов, допускается вообще не тушить пожары.

Кроме того, статья расходов на борьбу с лесными пожарами финансируется по остаточному принципу. Сейчас приоритет для российской власти – армия, поэтому все средства направлены на финансирование войны. Поэтому на остальные расходы денег не остается,

– отметил оппозиционер.

Также нет средств на создание мощной системы предупреждения и ликвидации пожаров.

Путина интересует совсем другое. Ранее предупреждали о том, что вероятно летом будут пожары. Но у власти нет достаточно инфраструктуры и даже желания тушить их. Поэтому в последнее время каждый год это превращается в общенациональное стихийное бедствие. К сожалению, дальше все будет продолжать гореть, и власть ничего не может с этим сделать,

– подчеркнул Владимир Милов.

Напомним, что природный пожар в Краснодарском крае начался между Анапой и Абрау-Дюрсо на территории заповедника "Сухая щель". Впоследствии он увеличился до 51 гектара. В то же время спасатели не могут обуздать пламя. Также в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации и началась эвакуация людей.