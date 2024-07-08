В России на берегу Черного моря туристы сожгли лес сигнальной ракетой
В бухте Инал в Краснодарском крае России вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, лес на берегу Черного моря загорелся из-за сигнальной ракеты, которую запустили сами туристы.
Огонь охватил территорию на горе на центральном пляже бухты Инал. Впечатляющие кадры лесного пожара публикует ряд российских СМИ, передает 24 Канал.
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Туристы в России подожгли лес
Лес в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся вечером в воскресенье, 7 июля. О том, что к масштабному пожару непосредственно причастны сами туристы, рассказали свидетели происшествия.
Всего туристы запустили три ракеты (сигнальные, – 24 Канал). Две упали в море, одна в лес, что загорелся,
– пишут российские СМИ.
Очевидцы сообщали, что пылает уже около трех тысяч квадратных метров леса.
Однако уже впоследствии появилась информация, что площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Глава Туапсинского района также заявил, что сейчас продолжается эвакуация людей с баз отдыха вокруг.
В тушении участвуют 65 человек и 9 единиц техники.
На Кубани бушует масштабный лесной пожар: смотрите видео
Россияне также не могли потушить пожар на нефтебазе "Лукойл"
В Краснодарском крае России 6 июля загорелись объекты для хранения нефти. Как отмечают российские СМИ, пожар на нефтебазе занялся именно в результате атаки дронов.
Пожар в станице Павловской возник еще ночью, однако днем, около 12:30, российские телеграм-каналы констатировали, что огонь не удается потушить.