Вогонь охопив територію на горі на центральному пляжі бухти Інал. Вражаючі кадри лісової пожежі публікує низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Туристи в Росії підпалили ліс

Ліс у Туапсинському районі Краснодарського краю загорівся ввечері в неділю, 7 липня. Про те, що до масштабної пожежі безпосередньо причетні самі туристи, розповіли свідки події.

Всього туристи запустили три ракети (сигнальні, – 24 Канал). Дві впали в море, одна в ліс, що спалахнув,

– пишуть російські ЗМІ.

Очевидці повідомляли, що палає вже близько трьох тисяч квадратних метрів лісу.

Однак вже згодом з'явилася інформація, що площа пожежі в бухті Інал на Кубані збільшилася до 6 тисяч квадратних метрів. Глава Туапсинського району також заявив, що наразі триває евакуація людей з баз відпочинку навколо.

У гасінні беруть участь 65 осіб та 9 одиниць техніки.

На Кубані вирує масштабна лісова пожежа: дивіться відео

Росіяни також не могли приборкати пожежу на нафтобазі "Лукойл"

У Краснодарському краї Росії 6 липня загорілися об'єкти для зберігання нафти. Як зазначають російські ЗМІ, пожежа на нафтобазі зайнялася саме внаслідок атаки дронів.

Пожежа у станиці Павлівській виникла ще вночі, однак вдень, близько 12:30, російські телеграм-канали констатували, що вогонь не вдається прибрати.