Російське село Безімен Грайворонського міського округу Бєлгородської області страждає від обстрілів. Його показали у мережі, передає 24 Канал.

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У селі не вводять режим НС

На відео місцевого жителя можна побачити, що більшість будинків у селі зруйновано, вулицею бігають відпущені господарями собаки, людей майже не лишилося. Жителі обурені, що режим надзвичайної ситуації у селі досі не запровадили.

Поліція та рятувальники, за словами місцевих, до Безімену не доїжджають.

Хатинь відпочиває. Ось так ось ми довоювались,

– написали в повідомленні.

Російське село біля кордону / Фото з телеграм-каналів

Важливо відзначити, що прикордонні села часто стають місцями, де "позаштатно сходять" бомби із російських винищувачів. Тому руйнування є наслідком також і цього. Крім того, росіяни часто також скидають такі бомби і на вже окуповані території.