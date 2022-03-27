Пожар во Львове, куда россияне попали ракетой, ликвидировали только к утру: ужасные фото
Источник:телеграм ГСЧС
Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего. Именно туда накануне попали российские оккупанты.
Спасатели всю ночь работали, чтобы наконец потушить пожар. Кадры, обнародованные в ГСЧС, шокируют.
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По данным спасателей, пожар во Львове вспыхнул 26 марта примерно в 16:30 из-за обстрела захватчиков. Враг попал в территорию одного из промышленных предприятий для хранения горючего. Там возник пожар.
Локализовать возгорание удалось 27 марта в 05:02, а полностью ликвидировать – в 06:49.
Пожар во Львове, куда россияне попали ракетой, ликвидировали / Фото ГСЧС
Отметим, что во Львове патрульные 26 марта задержали вероятных корректировщиков российских ракетных обстрелов. Они не только находились на месте происшествия, но и снимали на телефон момент попадания ракеты в цель. Кроме того, в гаджете одного из мужчин были и другие материалы, доказывающие деятельность в пользу врага.
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