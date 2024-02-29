В Мариуполе расцвел яркий "хлопок" в месте базирования россиян: эффектное видео

Россиянам нет покоя на оккупированных территориях. Так, поздно вечером 29 февраля в Мариуполь подвезли "хлопок".

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также выложил кадр, на котором можно увидеть, как в небо над городом поднимается яркое зарево.

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Вспыхнуло место базирования россиян

Как отметил Петр Андрющенко около 20:20, на фото можно увидеть место базирования российских военных в промежутке между улицей Тополина и проемом реки Кальчик. Он добавил, что вспыхнул пожар.

А уже почти через час он опубликовал новое сообщение. В нем выложил видео и еще несколько фото. Также заметил, что фиксеры делятся своими эмоциями.

Один раз пожарные приехали. Там уже так горит, н***ена себе...

– говорит автор видео.

Место базирования россиян у Мариуполя ярко горит: смотрите видео 18+

Сам Петр Андрющенко озвучил законный вопрос. Его тоже интересует, почему не едут ликвидировать пожар. Как говорится, традиционно что-то странное случается у россиян и они никак не реагируют.

В Мариуполь массово свозили новые подразделения

Об этом 25 февраля в эфире 24 Канала рассказывал Петр Андрющенко. Он отметил, что в последнее время в оккупированный город свозят новую технику, а также формируют подразделения. Сейчас остается только предполагать, куда их могут направить.

Так, большое количество новых подразделений зафиксировали в Мангусской части Мариупольского района. Кроме того, враг начал использовать на военной технике, которую везут в город, новую маркировку.

Маркировка на технике интересное – ромб, то есть фактически две буквы V, и перевернутая V квадрате. Это совершенно новые подразделения, мы такого еще не видели. Они все находятся на побережье, там эти подразделения комплектуют и тренируют,

– отметил Петр Андрющенко.

Он отметил, что технику, которую свозят во временно оккупированный город, на этом направлении ранее не замечали. Вероятно, ее могут использовать для того, чтобы оперативно подвозить снаряды и боекомплект к первой линии фронта.

Следует заметить, что значительное накопление сил врага фиксируют и в Никольской части Мариупольского района. Оттуда оккупанты могут сунуть в направлении Угледара и Пологов.