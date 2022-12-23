Крайне беспокойным оказался вечер для жителей Москвы. В столице страны-агрессоры вспыхнул пожар. Известно также о взрывах газовых баллонов.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ, вспыхнул ангар на территории Всероссийского института легких сплавов. Там горят газовые баллоны.

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В Москве пылает и бахает

По имеющейся информации, загорелся состав с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами. Известно, что взрывы в сооружении на улице Горбунова 2 в Можайском районе не утихают. Укрощать огонь пытаются пожарные.

Вскоре стало известно, что площадь пламени составляет 100 квадратных метров. А еще позже поступила информация о том, что открытое горение удалось ликвидировать.



Масштабный пожар вспыхнул в Москве / Фото Mash

Заметим, что, по данным других СМИ, пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров. Сами же спасатели присвоили ему ранг повышенной сложности. Как бы там ни было, а баллоны взлетают в воздух, а огонь горит. Считаем, что это отличные новости на этот вечер.

"Хлопка" в России будет больше

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Россию "хлопка" будут поставлять еще больше. Это будет происходить при условии, что ее политическое руководство не прекратит гнуть свою линию.

Я предупреждал, что "хлопок" в России будет нарастать, и его будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия,

– подчеркнул он.

По словам Данилова, "хлопок" следует ожидать не только там, куда его уже подвозили. Секретарь СНБО подчеркнул, что его могут увидеть жители других городов страны-агрессорки. И что "мало им не будет точно".