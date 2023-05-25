На Никитском бульваре в центре Москвы загорелся пожар в многоквартирном доме. Важно, что рядом с этим зданием, где живет немало русских звезд, расположен Государственный музей Востока враждебного государства.

В четверг, 25 мая, российские СМИ написали о пожаре в центре столицы своего террористического государства. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно

Следует сказать, что в этом доме на Никитском бульваре уже был масштабный пожар в 2019 году. Отметим, что произошёл он в имении, принадлежащем музыканту Юрию Башмету. Тогда огонь унес жизни 9 человек.

Сейчас же горит, как пишут некоторые телеграм-каналы, трехкомнатная квартира в этой многоэтажке. Однако некоторые информационные помойки отмечают, что жилье на самом деле имеет 6 квартир.

Вспыхнула шестикомнатная квартира № 67 на втором этаже – сейчас это нежилое помещение, которое использовалось как офис. Площадь возгорания – около 60 квадратных метров. Из огня удалось спасти девять человек,

– говорится в источнике.

Пожар в центре Москвы: смотрите видео с росСМИ

Обратите внимание! Как писали росСМИ, по состоянию на 22:00, 25 мая пламя было ликвидировано. К сожалению, оно не перекинулось на расположенный рядом музей.

Где расположен Государственный музей народов Востока: ищите на карте от Google maps

Пожар в Подмосковье

В ночь на 25 мая вспыхнул огонь в Подмосковье на строительном рынке "Акос" в населенном пункте Одинцово. Российские средства массового информирования писали о том, что площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, однако впоследствии стало известно, что огонь распространился на 1 800 "квадратов".