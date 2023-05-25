У четвер, 25 травня, російські ЗМІ написали про пожежу в центрі столиці своєї терористичної держави. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо

Варто сказати, що в цьому будинку на Нікітському бульварі уже була масштабна пожежа у 2019 році. Зазначимо, що сталася вона у маєтку, що належить музиканту Юрію Башмету. Тоді вогонь забрав життя 9 людей.

Зараз же горить, як пишуть певні телеграм-канали, трикімнатна квартира в цій багатоповерхівці. Однак деякі інформаційні помийки зазначають, що помешкання насправді має 6 квартир.

Спалахнула шестикімнатна квартира № 67 на другому поверсі — зараз це нежитлове приміщення, яке використовувалося як офіс. Площа загоряння – близько 60 квадратних метрів. З вогню вдалося врятувати дев'ятьох людей,

– йдеться у джерелі.

Пожежа в центрі Москви: дивіться відео з росЗМІ

Зверніть увагу! Як писали росЗМІ, станом на 22:00, 25 травня полум'я було ліквідоване. На жаль, воно не перекинулось на музей, що розташований поруч. Де розташований Державний музей народів Сходу: шукайте на карті від Google maps

Пожежа у Підмосков'ї

У ніч проти 25 травня спалахнув вогонь у Підмосков'ї на будівельному ринку "Акос" у населеному пункті Одінцово. Російські засоби масово інформування писали про те, що площа загорання становила близько 400 квадратних метрів, однак згодом стало відомо, що вогонь поширився на 1 800 "квадратів".