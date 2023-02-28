Дым выедал глаза пассажирам: в Москве вспыхнул пожар на станции метро

В России продолжают нарушать правила пожарной безопасности. Так, в Москве огонь вспыхнул на станции метро "Спортивная". Пропагандистские СМИ традиционно пишут о "задымлении".

По имеющейся информации, так называемое задымление произошло на станции красной ветки. Поезда остановили курсирование к югу от станции "Парк Культуры" до станции "Университет", передает 24 Канал.

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Что стало причиной задымления

Известно, что возгорание на "Спортивной" произошло из-за проблем с электродвигателем. Об этом сообщили в Депттрансе Москвы. Как отмечают росСМИ, во всем виновато короткое замыкание.



Задымление произошло из-за короткого замыкания / Фото росСМИ

Чрезвычайники вывели людей со станции. По имеющейся информации, никто не пострадал. Поезда, которые в тот момент курсировали, проходили "Спортивную", пока там пытались устранить последствия так называемого задымления.

Станцию "Спортивная" окутал дым: смотрите видео

Если не пожары, то взрывы. В России накануне взорвалась граната. Ее решил с собой вместо сувенира привезти "доброволец", воевавший против Украины на Донбассе.

Напился и взорвал гранату

Итак, 26 февраля поздно вечером в Краснодаре произошел не очень грустный инцидент. 34-летний Кирилл П. не только вернулся с войны против Украины, но и прихватил с собой сувенирку. Во время вечеринки он напился и вытащил гранату РГД-5. Последняя вскоре взорвалась.

По имеющимся данным, произошло это в квартире, в которой он находился с сожительницами и детьми. Они не пострадали. Зато наш герой получил осколочные ранения. К сожалению, медики оказали ему помощь.

Заметим, что правоохранители во время осмотра квартиры обнаружили еще одну гранату. Ее удалось обезвредить саперам. А вот оккупанта ожидает уголовная ответственность за незаконное хранение оружия.

Между тем, администрация Красноармейского района Краснодарского края сделала крутой подарок матери погибшего российского солдата. Женщине отремонтировали дверь в туалете, что стоит на улице. Улучшения, которых россияне заслужили.

К слову, что там по "двухсотым"? По состоянию на утро 27 февраля удалось ликвидировать 148 690 российских захватчиков. А спустя 26 февраля на "концерт Кобзона" отправились 560 бойцов.