Дым выедал глаза пассажирам: в Москве вспыхнул пожар на станции метро
В России продолжают нарушать правила пожарной безопасности. Так, в Москве огонь вспыхнул на станции метро "Спортивная". Пропагандистские СМИ традиционно пишут о "задымлении".
По имеющейся информации, так называемое задымление произошло на станции красной ветки. Поезда остановили курсирование к югу от станции "Парк Культуры" до станции "Университет", передает 24 Канал.
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Что стало причиной задымления
Известно, что возгорание на "Спортивной" произошло из-за проблем с электродвигателем. Об этом сообщили в Депттрансе Москвы. Как отмечают росСМИ, во всем виновато короткое замыкание.
Задымление произошло из-за короткого замыкания / Фото росСМИ
Чрезвычайники вывели людей со станции. По имеющейся информации, никто не пострадал. Поезда, которые в тот момент курсировали, проходили "Спортивную", пока там пытались устранить последствия так называемого задымления.
Станцию "Спортивная" окутал дым: смотрите видео
Если не пожары, то взрывы. В России накануне взорвалась граната. Ее решил с собой вместо сувенира привезти "доброволец", воевавший против Украины на Донбассе.
Напился и взорвал гранату
Итак, 26 февраля поздно вечером в Краснодаре произошел не очень грустный инцидент. 34-летний Кирилл П. не только вернулся с войны против Украины, но и прихватил с собой сувенирку. Во время вечеринки он напился и вытащил гранату РГД-5. Последняя вскоре взорвалась.
По имеющимся данным, произошло это в квартире, в которой он находился с сожительницами и детьми. Они не пострадали. Зато наш герой получил осколочные ранения. К сожалению, медики оказали ему помощь.
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