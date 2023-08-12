Лесные пожары на Гавайях унесли жизни не менее 80 человек. Накануне губернатор штата Джош Грин предупредил, что количество жертв может возрасти. Как сообщают в Sky News, поисковики продолжают обыскивать руины Лахайны. Подробнее о беде читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о пожарах

Утром 12 августа сообщали о 67 жертвах. Буквально через несколько часов информацию обновили – количество погибших увеличилось до 80. Огонь уничтожил около 1000 зданий, тысячи людей остались без жилья.

По последним данным, пожар в Лахайне локализован на 85%, а пожар в окрестностях острова Мауи локализован только на 50%. К слову, аварийные сирены, которые должны предупредить о надвигающейся опасности, не включились. Следователи уже расследуют, почему так произошло

Выжившие утверждают, что не слышали сигналов тревоги и узнали об этом только тогда, когда увидели пламя или услышали взрывы. Официальные лица также не уточняют, какие текстовые, телефонные или электронные уведомления были отправлены,

– пишут в издании Sky News.

В то же время руководители местной компании PowFire подчеркнули, что скорость пожара сделала "почти невозможной" связь служб реагирования с официальными лицами, обычно издающими приказы об эвакуации.

Кроме того, перебои в работе мобильной связи также, похоже, помешали чрезвычайным усилиям.

Мощные пожары на Гавайских островах: смотрите видео The Guardian

Обратите внимание! Гавайи стали штатом США в 1959 году. С тех пор стихийным бедствием, приведшим к наибольшему количеству жертв, 61 одного человека, было мощным цунами в 1960 году.

Заметим, что опасные лесные пожары быстро охватили остров Мауи из-за жарких условий, повлекших засуху вместе с мощными ветрами. На всей территории острова объявлено чрезвычайное положение.

К слову, леса горят также и в русской Якутии. Там зафиксировали 98 природных пожаров на территории 13 районов.