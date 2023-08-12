Лісові пожежі на Гаваях забрали життя щонайменше 80 людей. Напередодні губернатор штату Джош Грін попередив, що кількість жертв справді може зрости. Як повідомляють у Sky News, пошукові групи продовжують обшукувати руїни Лахайни. Детальніше про лихо читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про пожежі
Вранці 12 серпня повідомляли про 67 жертв. Буквально за кілька годин інформацію оновили – кількість загиблих збільшилась до 80. Вогонь знищив близько 1000 будівель, тисячі людей залишились без даху над головою.
За останніми даними, пожежу в Лахайні локалізовано на 85%, а пожежу в околицях острова Мауї локалізовано лише на 50%. До слова, аварійні сирени, які мали б попередити про небезпеку, що насувається, не ввімкнулися. Cлідчі уже розслідують, чому так відбулось
Ті, хто вижив, стверджують, що не чули сигналів тривоги і дізналися про це лише тоді, коли побачили полум’я або почули вибухи. Офіційні особи також не уточнюють, які саме текстові, телефонні чи електронні сповіщення були надіслані,
– пишуть у виданні Sky News.
Водночас керівники місцевої компанії PowFire наголосили, що швидкість пожежі зробила "майже неможливим" зв’язок служб реагування з офіційними особами, які зазвичай видають накази про евакуацію.
Крім того, перебої в роботі мобільного зв’язку також, схоже, завадили зусиллям надзвичайників.
Потужні пожежі на Гавайських островах: дивіться відео The Guardian
Зауважимо, що небезпечні лісові пожежі швидко охопили острів Мауї через спекотні умови, що спричинила посуха разом з потужними вітрами. На всій території острова оголошено надзвичайний стан.
До слова, ліси горять також і в російській Якутії. Наразі там зафіксували 98 природних пожеж на території 13 районів.