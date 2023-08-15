Пожар на Гавайях: количество жертв возросло, а ущерб составляет миллиарды долларов

На Гавайском острове Мауи вспыхнули масштабные лесные пожары, нанесшие огромный ущерб региону. К тому же в результате количество жертв возросло до 96 человек.

В то же время неизвестно, сколько именно людей исчезли из-за пожара на Гавайях. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия огня на острове.

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На Гавайях из-за пожаров страшный ущерб

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, стоимость восстановления исторического города-курорта на острове Мауи оценивается в 5,5 миллиарда долларов США. Также известно, что только в историческом выгоревшем городе Лахайна разрушены 2200 зданий.

В то же время компания Moody's Analytics обнародовала данные, что экономические потери из-за пожаров на Гавайях могут составить от 3 до 7,5 миллиарда долларов США.

Цена астрономическая в контексте размера Мауи, поскольку годовой объем производства составляет около 10 миллиардов долларов,

– пишут экономисты Moody's Analytics.

В компании также подчеркнули, что львиная доля экономических последствий для Мауи обусловлена имущественными убытками. Да, только 1 миллиард долларов США нужно выделить на восстановление зданий.

"Учитывая, что средняя цена дома для одной семьи на Мауе немного превышает 1 миллион долларов, лишь влияние на жилищный фонд подводит оценку до миллиардов", – написали они.

Они отметили, что большую часть остального общего количества повлекли за собой потери транспортных средств и повреждение инфраструктуры. Больше всего страдает последствия пожара – туризм.

Следует отметить, что местные чиновники пообещали проверить системы уведомления о чрезвычайных ситуациях штата. Это произошло после того, как некоторые жители усомнились, можно ли было сделать больше, чтобы предупредить людей о большом пожаре. Стоит отметить, что некоторые люди были вынуждены уходить в Тихий океан, чтобы уйти от огня.

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