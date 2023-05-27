Причастна ли СБУ к ударам по Крымскому мосту: Малюк заинтриговал заявлением

Еще в октябре 2022 года Крымский мост, являющийся ключевым логистическим путем для врага, охватил мощный пожар. В СБУ прокомментировали, причастны ли они к этому.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ предпринимала для этого "определенные меры".

Смотрите также "Можем повторить": у сети появилось загадочное предупреждение с отсчетом для Крымского моста

По словам Малюка, в России сейчас осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом.

Согласно международному законодательству, обычаям и традициям ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали открыто не скажу,

– заметил Малюк.

В Украине никогда не скрывали желания уничтожить Крымский мост. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что его обязательно разрушат

Глава СБУ добавил, что оккупанты заключили в тюрьму более 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе". Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".

Какая еще операция была спланирована СБУ

Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.

Что этому предшествовало