Причастна ли СБУ к ударам по Крымскому мосту: Малюк заинтриговал заявлением

27 мая 2023, 09:28
Читати новину українською

Источник:

интервью Дмитрию Комарову

Еще в октябре 2022 года Крымский мост, являющийся ключевым логистическим путем для врага, охватил мощный пожар. В СБУ прокомментировали, причастны ли они к этому.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ предпринимала для этого "определенные меры".

Смотрите также "Можем повторить": у сети появилось загадочное предупреждение с отсчетом для Крымского моста

По словам Малюка, в России сейчас осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом.

Согласно международному законодательству, обычаям и традициям ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали открыто не скажу,
– заметил Малюк.

Обратите внимание! В Украине никогда не скрывали желания уничтожить Крымский мост. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что его обязательно разрушат.

Глава СБУ добавил, что оккупанты заключили в тюрьму более 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе". Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".

Какая еще операция была спланирована СБУ

Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.

Что этому предшествовало

  • 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке крымского моста вспыхнул мощный пожар. Оккупационные власти заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.
  • В октябре 2022 года ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек (однако там были указаны несколько иные фамилии), а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.
  • В декабре 2022 года руководитель СБУ Василий Малюк намекнул, что украинские спецслужбы могли стоять за подрывом моста.

Автор: Альона Захарова