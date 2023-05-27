Причастна ли СБУ к ударам по Крымскому мосту: Малюк заинтриговал заявлением
Источник:интервью Дмитрию Комарову
Еще в октябре 2022 года Крымский мост, являющийся ключевым логистическим путем для врага, охватил мощный пожар. В СБУ прокомментировали, причастны ли они к этому.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ предпринимала для этого "определенные меры".
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По словам Малюка, в России сейчас осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом.
Согласно международному законодательству, обычаям и традициям ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали открыто не скажу,
– заметил Малюк.
Глава СБУ добавил, что оккупанты заключили в тюрьму более 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе". Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".
Какая еще операция была спланирована СБУ
Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.
Что этому предшествовало
- 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке крымского моста вспыхнул мощный пожар. Оккупационные власти заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.
- В октябре 2022 года ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек (однако там были указаны несколько иные фамилии), а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.
- В декабре 2022 года руководитель СБУ Василий Малюк намекнул, что украинские спецслужбы могли стоять за подрывом моста.