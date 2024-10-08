Есть угроза взрыва: в Феодосии на нефтебазе загорелись цистерны с бензином

В ночь на 7 октября Вооруженные Силы атаковали крупнейшую нефтебазу Крыма в Феодосии. Пожар до сих пор не могут потушить.

Более того – возгорание распространяется, есть угроза новых взрывов. Что известно о ситуации в Феодосии сейчас, передает 24 Канал.

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Угроза взрыва цистерн с топливом

Как сообщает паблик "Крымский ветер" со ссылкой на местных, на Феодосийской нефтебазе загорелись цистерны с бензином.

"Скоро могут взорваться", – констатирует телеграм-канал.

Кроме этого, жители Феодосии активно делятся фото из города, на которых видно огромный столб черного дыма.

Как сейчас выглядит небо над Феодосией: смотрите фото

Отметим, что недавно в сети показали новые спутниковые фото с нефтяного терминала. Клубы дыма до сих пор развеваются на российским военным объектом в украинском Крыму.

Добавим, что в связи с возгоранием нефтебазы в ближайших селах было проведена временная эвакуация. В пункты временного размещения направили 1 047 человек. Отметим, что еще утром предполагали, что причина продолжения горения в том, что огонь от поврежденных цистерн перекинулся на соседние баки с нефтью.