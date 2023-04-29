Был сильный взрыв и задрожали окна, – жительница Севастополя рассказала об "ужасном взрыве"
В Севастополе пропагандисты уже сняли сюжет об ужасе, который пришлось пережить местным жителям во время взрывов в Казачьей бухте. Одна из опрошенных рассказала о "сильном взрыве", после которого задрожали окна.
Свой "сюжет" пропагандисты уже распространяют по сети. Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте они называют "ужасом", а некоторые жители Севастополя даже утверждают, что якобы "видели беспилотник", сообщает 24 Канал.
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Российская пропаганда запустила сюжет об "ужасе" в Крыму
Под утро 29 апреля в Севастополе раздалось 2 мощных взрыва. Местные жители рассказали пропагандистам, как им удалось "пережить такой ужас".
Так, женщина в сюжете рассказала, что услышала взрыв и сразу побежала к окну, чтобы посмотреть, что происходит. Так она узнала о пожаре на нефтебазе в Казачьей бухте.
Но русская пропаганда не остановилась на этом. Женщина поразила заявлением, что ее знакомые якобы видели беспилотник, летевший из мыса Фиолент в сторону Казачьей бухты. Интересно, что "знакомые" в это время вроде бы гуляли с собакой на улице.
Напомним, что первый взрыв прогремел около 04:20, а второй – через минуту.
В четыре часа где-то очень сильный взрыв был, окна задрожали, испугались, дети проснулись тоже. Мы сразу выглянули в окно и увидели, что такое произошло. Знакомые говорят, что даже видели, что летело что-то. И прям видели летящий беспилотник или что… не знаю. А взрыв был очень сильный, я не знаю, как окна остались на местах, ужас,
– рассказала женщина в сюжете пропагандистам.
Пропагандисты сняли "картинку об ужасе": смотрите видео
Пока пропагандисты заявляют, что пожар господствуют потушить до 18:00 и "паники нет", местные жители интересуются, есть ли пробки в направлении Крымского моста.
После взрывов в Севастополе жители собираются уезжать / Скриншот из соцсетей
После взрывов на Крымском мосту возникли пробки / Скриншот из соцсетей
Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте: что известно
- Пожар произошел после взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте. Известно, что огонь охватил 4 цистерны для горючего.
- На месте инцидента сейчас работают 18 групп пожарных, около 60 человек. Они пытаются ликвидировать пожар площадью в 1000 квадратных метров, но в цистернах достаточно много горючего.
- "Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что на АЗС не возникнет дефицита горючего из-за пожара на нефтебазе. После такого заявления в сети начали распространяться слухи, что горючее в Казачьей бухте могли использовать в военных целях.