В Екатеринбурге горит оборонный завод

В российском Екатеринбурге горит оборонный завод "НПО автоматики". На месте уже работают экстренные службы.

В сети уже публикуют кадры того, как огромный столб дыма поднимается над оборонным предприятием.

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Пожар на заводе в Екатеринбурге

Как пишут российские СМИ, горит один из корпусов предприятия, возгорание фиксируют на площади в 1000 квадратных метров.

Частичное обрушение крыши произошло из-за пожара в одном из цехов на территории "НПО автоматики" в Екатеринбурге,

– пишут россияне.

Пожар на заводе "НПО автоматики": смотрите видео

Известно, что "НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" – это одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. Там, в частности, создают системы управления ракет-носителей "Союз-2".

Что происходит в Екатеринбурге: смотрите видео

К слову, сегодня россияне сообщали о атаке БпЛА на Северную Осетию. Раздавались взрывы в районе аэродрома "Моздок", который расположен в 1000 километрах от границы Украины. Там также было видно дым и пожар.