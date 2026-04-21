Удар по НПЗ в Туапсе: пожар на объекте не утихает, возгорание видно на спутниковых кадрах

После повторного удара украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе на территории резервуарного парка вспыхнул новый пожар.

Об этом сообщают "Радио Свобода" и OSINT-аналитики из Astra.

Смотрите также Американцы в восторге: бывший морской пехотинец США оценил эффект от ударов по тылам России

Как выглядит пожар в Туапсе?

Спутниковые кадры свидетельствуют, что очаг пожара расположен южнее первого пожара, ближе к морскому порту, откуда отгружают нефть. Ранее сообщалось о по меньшей мере 10 точках возгорания.



Кадры пожара в Туапсе / Planet.com

OSINT-аналитики из Astra сообщают, что пожар виднеется в 500 – 600 метрах от ранее атакованного резервуарного парка Туапсинского НПЗ. Спасателям удалось потушить лишь часть второстепенных источников огня.

Пожар в районе НПЗ: смотрите видео

Что известно об этом НПЗ?

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод относится к структуре "Роснефти" и является одним из крупнейших на территории России. Предприятие функционирует в связке с морским терминалом, расположенным в местном порту.

Оно специализируется на первичной переработке нефти и производит дизель, мазут и авиационное топливо, значительная часть которого идет на экспорт. Завод играет важную роль в обеспечении топливом и логистике.

Приостановка его работы наносит существенный финансовый ущерб российской экономике. Предприятие оказывалось под ударом украинских беспилотников по меньшей мере ориентировочно 8 раз, последний произошел совсем недавно.

Объект расположен на побережье Черного моря, по адресу: улица Сочинская, 1. Расстояние от Киева до предприятия составляет около 950 километров, от границы оккупированного Крыма – 230 километров.

Что этому предшествовало?