Выгорели 3 гектара: КГВА о пожаре на Осокорках

На Осокорковских озерах случился пожар. Выгорела часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

Экоактивисты считают, что территорию парка намеренно подожгли недобросовестные застройщики. Правоохранители будут расследовать и эту версию пожара на Осокорках.

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Последствия пожара в экопарке

По предварительным данным, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи. Территория имеет природоохранный статус – уничтожение флоры и фауны там строго запрещено.

За такие действия уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 миллиона гривен или лишение свободы на 3 года,

– сообщили в КГВА.

Сейчас на территории экопарка установили дежурство пожарных подразделений ГСЧС и расчета БПЛА для мониторинга возможных повторных возгораний.

Правоохранители будут расследовать причины пожара

Начальник КГВА Серий Попко заявил, что по его поручению правоохранительные органы, экологические службы и другие уполномоченные ведомства выясняют причины и последствия пожара на Осокорковских озерах.

О причинах пожара – еще вчера я обратился к правоохранителям по расследованию происшествия. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог,

– сказал Попко.

Он добавил, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого УП ГУ НП в Киеве.

Что известно о пожаре на Осокорках