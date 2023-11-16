В Киеве произошел пожар на СТО: полиция подозревает поджог, пострадал мужчина

В Киеве утром 16 ноября загорелось двухэтажное здание местной станции технического обслуживания. Правоохранители после исследования места инцидента установили, что причиной пожара мог стать поджог.

Также из-за возгорания пострадал один человек – его уже доставили в больницу. Следствие по поводу возможного поджога продолжается.

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Возможно был поджог

В 05:27 спасатели города Киева получили сообщение о пожаре на улице Харченко. Возгорание произошло на станции технического обслуживания. Огонь охватил двухэтажное здание СТО и охватил площадь 100 квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось чуть больше часа. В результате возгорания пострадал один человек.

Во время тушения пожара был обнаружен пострадавший с острым отравлением угарным газом и передан в службу 103. Также из помещения были эвакуированы два автомобиля,

– сообщили в ГСЧС.

На место также прибыли правоохранители, чтобы установить причину и обстоятельства пожара. Предварительно следственно-оперативная группа установила, что пожар возник путем поджога. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по классификации "преднамеренное уничтожение или повреждение имущества".

Пожар на столичном СТО / ГСЧС / Полиция Киева

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