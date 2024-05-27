Видны густые столбы дыма: в Киеве на стоянке загорелись десятки авто
Источник:ГСЧС
На левом берегу Киева 27 мая произошел масштабный пожар. Сообщается, что он вспыхнул в Дарницком районе столицы.
По сообщениям местных телеграмм-каналов, там на стоянке горят автомобили. На ликвидацию возгорания вызвали спасателей.
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Пожар на стоянке в Дарницком районе
В ГСЧС рассказали, что в 14:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Канальной.
Предварительно, произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные автомобили. Там сообщили, что на месте работает 25 пожарных и 5 единиц техники.
Спасатели отметили, что пожар был локализован в 14:57. А уже в 15:11 его ликвидировали. Они сообщили, что предварительно, огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.
На фото с места событий видно, что несколько машин выгорели практически дотла.
В Киеве горят десятки автомобилей / Фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют сильный пожар на парковке / Фото ГСЧС
В результате пожара сильно обгорели десятки автомобилей / Фото ГСЧС
Также на кадрах, которые публикуют пользователи сети, видно пламя и клубы дыма. Их можно увидеть даже далеко от очага возгорания.
Густой дым от пожара в Киеве поднимается в небо: смотрите видео
Масштабы пожара на парковке в столице: смотрите видео
Сильный дым от пожара на парковке в Киеве: смотрите видео
Пожар в Покровской церкви в Киеве: что там произошло
- Вечером, 25 мая, в сети сообщали о пожаре в Киеве. Отмечалось, что огонь вспыхнул в Покровской церкви, что в Подольском районе столицы.
- Местные телеграмм-каналы активно распространяют информацию о том, что в столице горит Покровская церковь в Подольском районе. Сообщалось, об огне "более 5 метров в высоту".
- Впрочем, как сообщила пресс-служба ГСЧС города Киева, на территории церкви в Подольском районе столицы произошло возгорание бытового мусора, площадь пожара достигала около 20 квадратных метров.