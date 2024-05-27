Видны густые столбы дыма: в Киеве на стоянке загорелись десятки авто

На левом берегу Киева 27 мая произошел масштабный пожар. Сообщается, что он вспыхнул в Дарницком районе столицы.

По сообщениям местных телеграмм-каналов, там на стоянке горят автомобили. На ликвидацию возгорания вызвали спасателей.

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Пожар на стоянке в Дарницком районе

В ГСЧС рассказали, что в 14:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Канальной.

Предварительно, произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные автомобили. Там сообщили, что на месте работает 25 пожарных и 5 единиц техники.

Спасатели отметили, что пожар был локализован в 14:57. А уже в 15:11 его ликвидировали. Они сообщили, что предварительно, огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.

На фото с места событий видно, что несколько машин выгорели практически дотла.



В Киеве горят десятки автомобилей / Фото ГСЧС



Пожарные ликвидируют сильный пожар на парковке / Фото ГСЧС



В результате пожара сильно обгорели десятки автомобилей / Фото ГСЧС

Также на кадрах, которые публикуют пользователи сети, видно пламя и клубы дыма. Их можно увидеть даже далеко от очага возгорания.

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