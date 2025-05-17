Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымского ветра".

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Пожар на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома в России

В паблике пишут, шо днем 16 мая был замечен пожар на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома "Кущевская" в Краснодарском крае России, о чем свидетельствуют данные спутниковой съемки.

На данный момент о причинах пожара неизвестно.

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Напомним, воины ССО подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Для этого украинские бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс (БпАК) Bombus. На каком именно направлении фронта российская оккупационная армия понесла существенные потери, украинские военнослужащие не уточнили.

Добавим, что недавно украинский военный точным выстрелом сбил российский Су-25. Он сделал это из ПЗРК "Игла". В Силах обороны показали редкие кадры сбития вражеского самолета.