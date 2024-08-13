Однако в Энергоатоме считают, что вероятно пожар в градирне возник из-за халатности или сознательного ее поджога оккупантами, которые контролируют ЗАЭС. Политтехнолог Борис Тизенгаузен обратил внимание в разговоре с 24 Каналом, что огонь пылал снаружи внизу градирни, поэтому, не понятно, что могло гореть внутри бетонной башни.

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МАГАТЭ очень "обеспокоено"

"Гореть там нечему. Однако черный дым, стоявший над ЗАЭС, мог возникнуть из-за возгорания шин, резины или химических соединений, которые там возможно были", – предположил политтехнолог.

Обратите внимание! Пожар на Запорожской атомной станции возник вечером 11 августа сначала загорелся объект технического водоснабжения, а потом пошел черный дым из градирни № 1 (сооружения, имеющего вид башни, для охлаждения воды атмосферным воздухом – 24 Канал).

Россиянам, по мнению Тизенгаузена, пришлось тащить туда мусор или что-то другое и поджигать. Поэтому не мог "беспилотник зажечь бетонную башню", как заявляют оккупанты.

В то же время представители МАГАТЭ после посещения территории градирни, где был пожар, сделали выводы: якобы "маловероятно, что источник пожара был у основания градирни".

Напомню, что МАГАТЭ входит в систему ООН, и именно оно помогло Ирану развивать ядерную программу. Представители этой организации заявили, что слышали "взрыв" на Запорожской АЭС. Однако ЗАЭС находится под контролем России,

– подчеркнул он.

Кроме того, россияне обратились в МАГАТЭ из-за того, что на территории Курской АЭС якобы нашли обломок ракеты.

МАГАТЭ очень "обеспокоено" этим инцидентом. Какая тогда эффективность этой организации?

– отметил Борис Тизенгаузен.

Отметим, что россияне превратили Запорожскую АЭС в военный объект. Вокруг нее обустроено много фортификаций, ведь оккупанты предполагают, что там могут произойти военные действия.

Также в Энергоатоме заявили, что россияне используют градирни ЗАЭС как помещение для складирования военного оборудования и амуниции.